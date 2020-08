Western & Southern Open: Η Ρους στο δρόμο της Σερένα Ουίλιαμς (vids)

Έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο Western and Southern Open της Νέας Υόρκης η Σερένα Ουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα που είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου θα παίξει στον 2ο γύρο με την Ολλανδέζα Αράντσα Ρους η οποία είναι στο Νο72 και απέκλεισε με 6-2, 6-3 την Άλισον Βαν Ούιτβαντσκ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως από το ζευγάρι της Σερένα με την Ρους θα προκύψει και η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη εάν ξεπεράσει στον 2ο γύρο το εμπόδιο είτε της Ζανγκ είτε της Πουτίντσεβα.

Σ' άλλα παιχνίδια της 2ης ημέρας (1ος γύρος) η Μέρτενς απέκλεισε με 6-0, 6-2 την Πέτερσον και θα παίξει με την Μλαντένοβιτς, η Κονταβέιτ με 6-3, 6-1 την Κασάτκινα ενω η Μούτσοβα απέκλεισε την Λι και θα παίξει με την Ναόμι Οσάκα!

Anett Kontaveit advances to the @CincyTennis second round!

It wasn’t easy…

@cicibellis fends off a spirited effort from Oceane Dodin and survives 6-2, 3-6, 7-6(1). She faces Sabalenka next!#CInCyTENNIS pic.twitter.com/0zMAH9Njhm

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 23, 2020