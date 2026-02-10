Παναθηναϊκός: «Η προσφορά του Τάκη Οικονομόπουλου θα μείνει πάντα ζωντανή»

Ένας χρόνος από τον θάνατο του Τάκη Οικονομόπουλου: Ο Παναθηναϊκός τιμά την προσφορά του στον σύλλογο.

Σαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του Τάκη Οικονομόπουλου, του κορυφαίου Έλληνα τερματοφύλακα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Με τους «πράσινους» ο Οικονομόπουλος κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα και ήταν φιναλίστ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, γράφοντας: «Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα τερματοφύλακα, Τάκη Οικονομόπουλο. Η προσφορά του στον Παναθηναϊκό θα μείνει πάντα ζωντανή 💚».

