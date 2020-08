Η Τζένιφερ Μπράντι είναι η νέα "βασίλισσα" του Top Seed Open του Κεντάκι.

Η νεαρή Αμερικανίδα που είναι στο Νο49 και την Δευτέρα θα "σκαρφαλώσει" στο Νο40 επικράτησε με 6-3,6-4 της Ελβετίδας Ζιλ Τάιχμαν στον τελικό της Κυριακής.

Για να φτάσει στον τελικό και στην κούπα απέκλεισε στον ημιτελικό την Κόκο Γκάουφ και την Μαρί Μπούζκοβα στους "8". Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας της!

O αγώνας

Στο 1ο σετ οι δυο παίκτριες οδεύουν χέρι-χέρι έως το 7ο γκέιμ. Στο 8ο η Μπράντι θα φτάσει σε μπρέικ (5-3) και θα τελειώσει το σετ με 6-3.

Στο 2ο σετ η Μπράντι θα προηγηθεί με μπρέικ (1-0) και με το σερβίς της θα φτάσει έως το 3-1. Η Τάιχμαν μειώνει σε 3-2 αλλά η Μπράντι θα κρατήσει για το 4-2.

Με όπλο το σερβίς της θα φτάσει στο 6-4 και στον τίτλο! Η Μπράντι είχε 2/7 μπρέικ πόιντ και η Τάιχμαν 0/4.

That FIRST title feeling! @jennifurbrady95 defeats Jil Teichmann 6-3, 6-4 to claim the @TopSeedTennisKY on home soil. pic.twitter.com/Ff7ABYd302

On a fifth set point, @jennifurbrady95 strikes gold!

The American takes the first 6-3. Can she close out for a first WTA title?#TSOpen pic.twitter.com/2FEvUSpsXu

— wta (@WTA) August 16, 2020