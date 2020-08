Top Seed Open: Στον τελικό Μπράντι και Τάιχμαν (vids)

Σ' ένα τουρνουά που συμμετείχαν παίκτριες όπως η Σερένα και η Βένους Ουίλιαμς, η Στίβενς, η Αζαρένκα αλλά και η Γκάουφ δυο αουτσάιντερ θα συναντηθούν στον τελικό της Κυριακής στο Κεντάκι.

Η Αμερικανίδα Τζένιφερ Μπράντι (Νο49) και η Ελβετίδα Ζιλ Μπελέν Τάιχμαν (Νο63) προκρίθηκαν στον τελικό του Top Seed Open και θα παίξουν για τον πρώτο τίτλο της καριέρας τους την Κυριακή.

Οι δυο τους είχαν κοντραριστεί το 2019 στα προκριματικά του Cincinnati και η Μπράντι είχε επικρατήσει με 2-1.

Η Μπράντι για να προκριθεί απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Κόκο Γκάουφ ενώ η Τάιχμαν με 6-3, 6-2 την Σέμπιλ Ρότζερς που μια ημέρα πριν έβγαλε νοκ άουτ την Σερένα Ουίλιαμς.

