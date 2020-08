Rome Masters: Αλλαγή ημερομηνία και νέο καλεντάρι για το 2020

Από τις 20 Σεπτεμβρίου που ήταν αρχικά προγραμματισμένο το Rome Masters θα ξεκινήσει πλέον στις 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μια ημέρα μετά από την ολοκλήρωση του US Open στη Νέα Υόρκη.

Το Madrid Open αναβλήθηκε λόγω του covid-19 και έτσι η ATP μαζί με τους διοργανωτές βρήκαν την ευκαιρία ν' αλλάξουν το καλεντάρι. Οι Ιταλοί περιμένουν πως και πως να μεταβεί στην Ρώμη και ο Ράφα Ναδάλ ο οποίος είναι και ο νικητής του 2019 αλλά και ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους.

Η ATP που θέλει να αυξηθεί ο αριθμός στο ταμπλό του Rome Masters (μονό) σε 96 αθλητές ανακοίνωσε το νέο της καλεντάρι έως και τον Νοέμβριο το οποίο λόγω του covid-19 ίσως να έχει και νέες αλλαγές.

Αναλυτικά το καλεντάρι:

20/08 Cincinnati Masters, Νέα Υόρκη (Masters 1000)

31/08 US Open, Νέα Υόρκη (Grand Slam)

07/09 Austrian Open, Kitzbuhel (ATP 250)

14/09 Rome Masters, Ρώμη (Masters 1000)

21/09 Hamburg Open, Αμβούργο (ATP 500)

27/09 Roland Garros, Παρίσι (Grand Slam)

12/10 St. Petersburg Open, Αγία Πετρούπολη (ATP 250)

19/10 European Open, Αμβέρσα (ATP 250) / Kremlin Cup, Μόσχα (ATP 250)

26/10 Vienna Open, Βιέννη (ATP 500)

02/11 Paris Masters, Παρίσι (Masters 1000)

09/11 Sofia Open, Σόφια (ATP 250)

15/11 ATP Finals, Λονδίνο (Finals)

New dates announcements! #ibi20 will take place from September 14th to September 21st at Foro Italico.

We will give you more information regarding the use of the tickets purchased as soon as possible. pic.twitter.com/p0dmqzU50N

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) August 14, 2020