Ο Νικ Κύργιος αγωνίστηκε για τελευταία φορά μέσα στο 2020 στο Ακαπούλκο στο Μεξικό και το ημερολόγιο έγραφε 26 Φεβρουαρίου.

Ο covid-19 "χτύπησε" τον κόσμο και ο Νικ δεν εγκατέλειψε ξανά την Καμπέρα ενώ εώς σήμερα δεν έχουν διεξαχθεί και αγώνες της ATP.

Ο Αυστραλός τενίστας έχει δηλώσει πως δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Cincinnati Masters και το US Open ενώ σε νέες δηλώσεις του σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας του σημείωσε ότι δύσκολα θα παίξει ξανά μέσα στο 2020.

«Αν έπαιζα αυτό τον καιρό, σίγουρα θα προτιμούσα να πάω στην Ευρώπη με όλα όσα γίνονται. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να πάω στην Ευρώπη όμως, από μικρή έως μηδενική . Θα περάσω αυτόν τον χρόνο στο σπίτι, θα προπονηθώ, θα είμαι με την οικογένεια και τους φίλους μου και θα φερθώ υπεύθυνα, περιμένοντας για την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας ρωτήθηκε και για το Australian Open 2021 και εξέφρασε αμφιβολίες εάν θα διεξαχθεί: «Δεν είμαι και τόσο σίγουρος για το Australian Open, αν θα γίνει κανονικά και τι θα συμβαίνει με την πανδημία στη Μελβούρνη εκείνη την περίοδο. Είναι μια κακή εποχή για τη Μελβούρνη και δεν είμαι σίγουρος για το αν θα γίνει το Australian Open».

Φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον covid-19 και να καυτηριάσει τις συμπεριφορές των παικτών όπως ο Τζόκοβιτς, Ζβέρεφ με τους οποίους έχει ανοίξει κόντρα μετά από το Adria Tour:

«Κάποιοι παίκτες με τις συμπεριφορές τους σ' αυτή την περίοδο, έδειξαν ότι δεν είναι καθόλου μεγάλοι. Ειδικά αυτοί που θεωρούνται ηγετικές φιγούρες για το άθλημα και υποτίθεται πως δίνουν το καλό παράδειγμα.

Οι συμπεριφορές αυτές απλά δείχνουν το πνευματικό τους επίπεδο. Βάζουν ζωές σε κίνδυνο, δεν είναι καν συγκρίσιμο».

Nick Kyrgios has been heard often during this pandemic, but this is the first actual interview I’ve seen with him in a while. pic.twitter.com/49dDCaSZdx

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 6, 2020