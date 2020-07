Τσιτσιπάς - Μπερετίνι 2-3: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε στον τελικό (vids)

Την ήττα με 3-2 (16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2​) στον τελικό του Ultimate Tennis Showdown από τον Ματέο Μπερετίνι γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας αν και έχανε με 2-0 ισοφάρισε σε 2-2 αλλά στο 5ο έχασε με 3-2 στον "ξαφνικό θάνατο"!

Ο Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει με 3-2 του Ιταλού στο όμιλο αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στον τελικό και να πάρει το πρώτο UTS που διεξήχθη στην Ακαδημία Μουράτογλου.

Αξίζει να σημειώσουμε πως έδωσε 11 αγώνες και είχε 9 νίκες και 2 ήττες.

Το παιχνίδι

Στο 1ο δεκάλεπτο ο Τσιτσιπάς προγήθηκε με 9-5 αλλά ο Μπερετίνι με ... τρίποντο μείωσε σε 9-8 και έφτασε στο 9-11. Τελικά κράτησε διαφορά και έφτασε στο 1-0.

Οι δυο παίκτες πήγαιναν χέρι-χέρι στο 2ο αλλά ο Ιταλός επικράτησε με 15-12 στο φινάλε και ξεκίνησε με 4-0 στο 3ο. Ο Έλληνας τενίστας με φανταστική αντεπίθεση θα επιστρέψει στο παιχνίδι και από το 12-12 θα κάνει το 14-12.

Ο Τσιτσιπάς ανεβάζει στροφές και θα ισοφαρίσει σε 2-2 κερδίζοντας το 4ο δεκάλεπτο με 15-8! Στο 5ο ηττήθηκε με 3-2.

A dramatic ceremony for a dramatic final. Congratulations, Matteo Berrettini. You're the Italian God tonight #UTShowdown pic.twitter.com/R6W1ixssA2

The Hammer has a new weapon

The moment Berrettini handed Tsitsipas his first loss in sudden death - and what a time to do it! #UTShowdown pic.twitter.com/CTIpAJA5yY

What an ending

There is no miracle too big for The Greek God. @StefTsitsipas comes back from 0-2 (again). We're going to a sudden death, and ANYTHING could happen. #UTShowdown pic.twitter.com/KQPuSTagXY

UNREAL

If this isn't suspense, we don't know what suspense is. @StefTsitsipas digs deep and takes the third quarter.

We're going into a fourth #UTShowdown pic.twitter.com/ZrliKveHqk

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020