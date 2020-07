«Επίθεση» Κύργιου σε Τιμ και Ζβέρεφ (pics)

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στην Αυστρία ο Ντομινίκ Τιμ υπεραμύνθηκε της συμμετοχής του στο Adria Tour και τόνισε πως ορθά συμμετείχαν όλοι οι αθλητές.

Παράλληλα "καυτηρίασε" την απερισκεψία του Ζβέρεφ που ενώ ήταν σε καραντίνα συμμετείχε σε πάρτι στο Μόντε Κάρλο ενώ αναφέρθηκε στον Κύργιο τονίζοντας ότι θα πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό του και να σκεφτεί τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν.

Ο Αυστραλός τενίστας φυσικά και δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα είπε ο Αυστριακός και "χτύπησε" στο twitter.

«Σε ποια λάθη ακριβώς αναφέρεσαι; Το σπάσιμο μιας ρακέτας; Το βρίσιμο; Το tanking σε μερικούς αγώνες; Κανείς σας δεν έχει το επίπεδο να καταλάβει από που προέρχομαι. Προσπαθώ να διατηρήσω την υπευθυνότητα», έγραψε στο πρώτο tweet ενώ στο δεύτερο έστρεψε τα πυρά προς όλους: «Αυτό δείχνει πως οι Τιμ, Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς θεωρούν πως είναι ένα αστείο.

Οι δυο απ' αυτούς παρτάρουν σαν ηλίθιοι κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας . Άνθρωποι πεθαίνουν, χάνουν αγαπημένους και φίλους και μετά έρχεται οΤιμ να μιλήσει για ένα λάθος. Αυτη είναι η ελίτ του αθλήματός μας».

This just shows what a joke @ThiemDomi @AlexZverev & @DjokerNole think this is, 2 of them partying like potato’s during a global pandemic. People losing lives, loved ones and friends, and then Thiem standing up for the ‘mistake’ these guys are the ‘top’ of our sport. SMH

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 7, 2020