Ντομινίκ Τιμ: Αποσύρθηκε από το UTS ο Αυστριακός (pic)

Την απόσυρση του Ντομινίκ Τιμ από το Ultimate Tennis Showdown ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο Αυστριακός που εισήλθε στο τουρνουά της Ακαδημίας Μουράτογλου στη Γαλλία καθυστερημένα αφού το πρώτο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να κερδίσει το Adria Tour έπαιξε δυο εβδομάδες στη συνέχεια αλλά τώρα λόγω υποχρεώσεων σε τουρνουά σε Αυστρία και Γερμανία αποχωρεί.

«Στ' αλήθεια απόλαυσα τον χρόνο μου στη Νις. Είμαι λυπημένος που δεν θα μπορέσω να είμαι στους τελικούς, αλλά ελπίζω να επιστρέψω στο UTS κάποια στιγμή στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε έπαιξε και με τον Στέφανο Τσιτσιπά τον οποίο και κέρδισε.

