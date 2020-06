Την απόφαση να μεταφέρουν το πρόγραμμα του 2020 στο 2021 πήραν οι διοργανωτές του Davis Cup. Το πρόγραμμα του 2020 είναι πολύ πιεσμένο λόγω της μεγάλης διακοπής λόγω του covid-19 και δύσκολα θα διεξάγονταν χωρίς ... εκπτώσεις το 2020 η τελική φάση του Davis Cup.

Έτσι αποφασίστηκε η μετάθεση του το 2021 μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με τον Ράφα Ναδάλ με την Ισπανία να παίζει για να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε το 2019 στη Μαδρίτη.

Τώρα όσο αφορά την Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για το World Group II τον Μάρτιο ή τον Σεπτέμβριο του 2021. Θυμίζουμε ότι ο τελευταίος αγώνας για το εθνικό μας συγκρότημα στο οποίο ηγέτης είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν τον Μάρτιο του 2020 στη Μανίλα απέναντι στις Φιλιππίνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απόφαση της Kosmos Tennis και της ITF να αναβάλλει το τουρνουά, πάρθηκε μετά από 3 μήνες εξέτασης όλων των επιλογών και συζητήσεων για τις προκλήσεις που έχουν εμφανιστεί από την πανδημία. Οι 18 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους τελικούς αυτής της χρονιάς, θα αγωνιστούν στους τελικούς το 2021, με την κλήρωση να παραμένει ίδια. Ανυπομονούμε να διοργανώσουμε ένα εκπληκτικό τουρνουά το 2021, να μείνετε όλοι ασφαλείς».

