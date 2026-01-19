Σάντος για Ολυμπιακό: «Ξέρουμε τι να κάνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι»

Στο τι πρέπει να βελτιώσει η Μακάμπι, καθώς και στο καλό μομέντουμ που έχει η ομάδα του στάθηκε ο Μάρσιο Σάντος στις δηλώσεις του ενόψει του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι (20/01, 19:15), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Μάρσιο Σάντος πραγματοποίησε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της ομάδας του και στάθηκε στο τι πρέπει να βελτιώσει το σύνολο του Κάτας στην αναμέτρηση, καθώς αναφέρθηκε και στο γεμάτο ρόστερ που διαθέτουν οι Ισραηλινοί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρσιο Σάντος:

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Ξέρουμε πως είναι μια σκληρή ομάδα, παίζουν μαζί για πολλά χρόνια, έχουν εμπειρία στην EuroLeague, αλλά έχουμε ένα καλό αίσθημα, έχουμε μια νίκη στην έδρα μας κόντρα στη Ζαλγκίρις, συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε παιχνίδι και αυτό είναι το “κλειδί” για εμάς αυτή τη στιγμή».

Για τους τραυματίες: «Ξέρουμε δεν είναι καλό να έχουμε τραυματίες, κάνει κακό στην ομάδα. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να καλύψουν τα κενά, έχουμε ένα καλό ρόστερ, όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε σε κάθε κατάσταση».

Για το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, χάσαμε το ματς από λάθη που δεν πρέπει να κάνουμε ξανά, ξέρουμε τι να βελτιώσουμε και τι να κάνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

«Νιώθω πως βελτιώνομαι, μαθαίνω καλύτερα τα συστήματα, μαθαίνω καλύτερα τους παίκτες. Πέντε μήνες τώρα όλοι νιώθουν καλύτερα και με τον coach και ο ένας με τον άλλον και το να επιστρέφουμε στα εντός έδρας παιχνίδια είναι ωραία».

