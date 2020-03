Davis Cup: Στην Μανίλα με Τσιτσιπά η εθνική Ελλάδος (pics)

Στην Μανίλα είναι ήδη αποστολή της εθνικής ομάδας τένις ανδρών της Ελλάδος η οποία θα δώσει το διήμερο 6-7/3 αγώνες με τις Φιλιππίνες για τα πλέι οφ του Group II του Davis Cup.

Στην αποστολή εκτός από τον Στέφανο και τον Πέτρο Τσιτσιπά είναοι ο Μιχάλης Περβολαράκης και ο Μάρκος Καλοβελώνης.

Προπονητής είναι ο Δημήτρης Χατζηνικολάου ενώ μαζί με την ομάδα είναι και ο Απόστολος Τσιτσιπάς. Στόχος της Ελλάδος είναι να κερδίσει τη σειρά και να δώσει μάχη το Σεπτέμβριο για την άνοδο στο Group I.

«Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να παίξω στις Φιλιππίνες. Έχουμε πολύ καλή χημεία με τα παιδιά και ειλικρινά πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, αν ο Μιχάλης συνεχίσει να βελτιώνεται, ο αδερφός μου συνεχίσει να βελτιώνεται, και έχουν την ευκαιρία να παίζουν με κορυφαίους παίκτες.

Αυτό θα τους κάνει να κατανοήσουν καλύτερα το άθλημα. Ανυπομονώ να συμβεί αυτό», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

"I'm really excited for it... We can do great things"

After his first taste of #DavisCup in 2019, @StefTsitsipas can't wait for more

Full article https://t.co/HwaKlxYSNv pic.twitter.com/cHKmiTpRro

— Davis Cup (@DavisCup) March 3, 2020