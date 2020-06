Ντόνα Βέκιτς: Αρνητικό το τεστ για covid-19 (pic)

Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα που έδειξε το τεστ που έκανε το βράδυ της Κυριακής στο Ζαντάρ η Ντόνα Βέκιτς.

Η τενίστρια από την Κροατία συμμετείχε στο Adria Tour που διοργάνωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ήρθε σε επαφή με τους Ντιμιτρόφ και Τσόριτς που βρέθηκαν θετικοί στον covid-19 αλλά εκείνη δεν έχει τον ιό.

«Γεια σε όλους! Ήθελα να σας ενημερώσω πως το τεστ μου ήταν αρνητικό για τον Covid-19 και θα κάνω κι άλλο τεστ την Παρασκευή. Ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών γιατρών, είμαι σε εθελοντική καραντίνα. Εύχομαι σε όλους όσοι ήταν θετικοί, να έχουν γρήγορη ανάρρωση", έγραψε στα sociali media.

Φυσικά θα μπει σε καραντίνα και θα περιμένει το νέο τεστ. Η Βέκιτς ήρθε σε επαφή και με τον επίσης θετικό στον covid-19 Νόβακ Τζόκοβιτς τόσο στους αγώνες όσο και σε συναυλία στο Ζαντάρ το βράδυ της Παρασκευής.

Hi everyone! Just wanted to inform you that I have tested negative for Covid-19 and I will do another test on Friday. According to input from medical experts, I am self-isolating. Wishing everyone who tested positive a speedy recovery.⁣

— Donna Vekic (@DonnaVekic) June 23, 2020