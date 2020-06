Χολή... έσταξε για άλλη μια φορά ο Νικ Κύργιος για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Αφορμή αυτή την φορά στον Αυστραλό έδωσε η συμμετοχή του Γερμανού τενίστα στο πάρτι του Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι μετά από το Adria Tour.

Ο Κύργιος γέλασε με τις χορευτικές φιγούρες του Ζβέρεφ και "ανέβασε" το σχετικό video με το παρακάτω σχόλιο: «Χαχα ο Ζβέρεφ σ' αυτό το video που βλέπω είναι σαν μια πλαστική κούκλα σε αντιπροσωπεία αυτοκινητων».

Haha zverev in this video looks like one of those blow up dolls at a car dealership https://t.co/TP2cud77Ae

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 16, 2020