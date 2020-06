Ο Τσιτσιπάς απολογήθηκε στον συγγραφέα Ματ Χέιγκ για τα ρητά του (pics)

Θέμα από το πουθενά προέκυψε για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας που είναι λάτρης των ρητών τον τελευταίο καιρό έχει απαρνηθεί τις φράσεις των αρχαίων συγγραφέων και φιλοσόφων και έκανε στροφή στη νέα εποχή.

Κάποιες από τις φράσεις και τα κείμενα που "ανέβασε" στα social media ανήκουν στον Άγγλο συγγραφέα και δημοσιογράφο Ματ Χέιγκ ο οποίος και ζήτησε εξηγήσεις μέσα από τα social media από τον Έλληνα.

Αφού "ανέβασε" κάποια ρητά που του ανήκουν ζήτησε να δημοσιευτεί η πηγή.

Ο Στέφανος κατάλαβε το λάθος του τόνισε πως του άρεσαν πολύ τα λόγια και ζήτησε συγνώμη από τον συγγραφέα. Ο Ματ Χέιγκ επέστρεψε με νέα ανάρτηση και έγραψε: «Μην ανησυχείς Στέφανε. Να έχεις μια όμορφη ημέρα» και δημοσίευσε και το tweet του Τσιτσιπά.

I wrote all these words. Nice to know someone else likes them. (Happens a lot. But I have a short name. It's quite easy to credit.) pic.twitter.com/f7xEJHecMt

— Matt Haig (@matthaig1) June 11, 2020