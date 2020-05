Ο Μάρεϊ έχασε τη... φόρμα του στις ημέρες καραντίνας (vid)

Ανέτοιμος για προπόνηση δείχνει να είναι ο Άντι Μάρεϊ. Ο Βρετανός χρυσός Ολυμπιονίκης του τένις μετά από πολλές ημέρες βγήκε από το σπίτι του για να παίξει τένις και δεν τα πήγε και τόσο καλά.

Ξεκίνησε με χτυπήματα στο μπαλάκι και ενώ έδειχνε πως πάει καλά στο φόρχαντ όταν βρήκε το μπαλάκι με το μπάκχαντ απογοήτευσε τον εαυτό του.

Είναι πάντως λογικό. Μπορεί να κέρδισε το εικονικό Madrid Open αλλά είχε να παίξει πολύ καιρό τένις και μην ξεχνάμε ότι μόλις πέρσι επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από εγχείρηση.

Πάντως στην διάρκεια της καραντίνας τα πήγε πολύ καλά στα live στο Instagram ενώ δεν παρέλειψε να βοηθήσει με αγορά εξοπλισμού νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας.

Andy Murray takes the wall back!

(Video @andy_murray) pic.twitter.com/PBQdF0CNYV

— We Are Tennis (@WeAreTennis) May 11, 2020