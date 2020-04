Μόνικα Πούιγκ: Τελείωσε το Harvard η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Πουέρτο Ρίκο (pic)

¡Me gradué! Estoy super emocionada de implementar todo lo que aprendí en #CrossoverIntoBusiness Program y enfrentar mi futuro como una alumna egresada de @harvardhbs. Gracias a la universidad por darme las herramientas que fortalecieron mi crecimiento, tanto humano como una mujer de negocios, también quiero agradecerle a @anitaelberse por abrirme las puertas de Harvard. Fue un honor y un privilegio. I’m a graduate! I am so excited to implement all the tools that I learned from the #CrossoverIntoBusiness Program and face my future as a Harvard alumni!. Thanks to the university for enhancing and strengthening my knowledge, as a human and as a business woman. I also want to thank @anitaelberse for the opportunity. It was an honor and privilege. @harvardhbs

