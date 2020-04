O Χιου Τζάκμαν ήταν από τους ανθρώπους που προκάλεσε ο Ρότζερ Φέντερερ να δείξουν τις δυνατότητες τους στο τένις.

Ο Αυστραλός ηθοποιός απάντησε δια της πλαγίας οδού στον Ελβετό.

Δεν έπαιξε τένις και εξήγησε το γιατί...«Έλα Ροτζ, πολύ ωραία τα trick shots. Δυστυχώς, δεν έχουμε πολλά courts στη Νέα Υόρκη. έχουμε, όμως, κάτι που εσείς δεν έχετε. 15 ορόφους, baby!», έγραψε στο μήνυμα του στο twitter.

We don’t have a tennis court. But, we do have a lot of these! @rogerfederer #Trainingfromhome https://t.co/SJ8RE6tFDC pic.twitter.com/OLbZoZ9fkF

