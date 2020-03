Βαβρίνκα: «Ας μείνουμε όλοι δυνατοί» (pic)

Ταξίδεψε στις ΗΠΑ και στην Καλιφόρνια για να παίξει τένις αλλά μόνο αυτό δεν έκανε...

Ο Σταν Βαβρίνκα ήταν έτοιμος για τη συμμετοχή του στο Indian Wells αλλά και στο Miami Open αλλά ο κορονοϊός (covid-19) ακύρωσε τα δυο Masters.

Έτσι ο Ελβετός που έχει κερδίσει 3 τίτλους Grand Slam στην καριέρα του συνέχισε τις προπονήσεις του, είδε τους LA Lakers, και αποφάσισε να επιστρέψει από τις ΗΠΑ στην πατρίδα του.

Πριν αναχωρήσει από το Λος Άντζελες θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους με αφορμή τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο πλανήτης μας λόγω του κορονοϊού.

«Φεύγω από το LA με κατεύθυνση την πατρίδα. Αυτοί είναι πολύ δύσκολοι καιροί και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει μετά. Ελπίζω να είστε όλοι ασφαλείς.

Λυπάμαι για όλους τους συναθλητές μου που έχουν προσπαθήσει επί μήνες για να είναι παρόντες σε αυτά τα τουρνουά όπως και τους φίλους του τένις που αγόρασαν εισιτήρια για τους αγώνες.

Δύσκολοι καιροί αλλά ας μείνουμε όλοι δυνατοί!», έγραψε ο Ελβετός τενίστας.

Leaving LA to head back home for a while. These are weird times and we have no idea what to expect next. I hope you are all staying safe!! I’m thinking of course a lot of all those in our world who have put months of work into events that are now cancelled & to the fans who were pic.twitter.com/VUTRKWRpql

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 13, 2020