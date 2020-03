Γεμάτος από αγάπη φεύγει από τις Φιλιππίνες ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια ήταν κάθε ημέρα στο κορτ για να τον δουν να παίζει στο Davis Cup και για να πάρουν αυτόγραφο.

Ο Έλληνας τενίστας έβγαλε εκατοντάδες φωτογραφίες και μια τυχερή Φιλιππινέζα πήρε και το πάνω μέρος της φόρμας της εθνικής μας ομάδας!

he’s suuuuuper nice??? and he smiled in our photos???? AND I GOT TO HUG HIM OMGGG?!??! I’m officially dead @StefTsitsipas #DavisCup #Tsitsipas #Hellas pic.twitter.com/K8gWDGNTCp

A fan in the Philippines asked Stef for his jacket and he gave it to her #tsitsipas pic.twitter.com/yH65aRj7rd

— angie (@ultravoxing) March 7, 2020