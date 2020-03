Indian Wells: Αποσύρθηκε η Σιμόνα Χάλεπ (pic)

Μετά από τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν θα συμμετάσχει στο Indian Wells που αρχίζει στις 11/3 στην Καλιφόρνια μεγάλες απώλειες έχουμε και στο γυναικείο ταμπλό.

Η νικήτρια του Wimbledon 2019 Σιμόνα Χάλεπ, που κέρδισε πριν από λίγες εβδομάδες τον τίτλο στο Ντουμπάι, λόγω τραυματισμού θα μείνει εκτός δράσης και την επόμενη εβδομάδα.

Στο Indian Wells δεν θα συμμετάσχει λόγω τραυματισμού η Αντζελίκ Κέρμπερ ενώ αμφίβολη είναι και η παρουσία της Μπιάνκα Αντρεέσκου.

“I'm incredibly disappointed to have to withdraw from the 2020 BNP Paribas Open. Unfortunately the foot injury that I picked up before Dubai is still causing me trouble and I will be unable to recover in time to travel to Indian Wells." -2015 champion Simona Halep pic.twitter.com/1eDVXVSNcJ

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2020