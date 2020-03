Mexican Open: Τίτλος Νο85 για τον Ναδάλ στο Ακαπούλκο (vids)

Τον 85ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε στο Μεξικό ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-2 του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ στον τελικό στο Ακαπούλκο και άνοιξε λογαριασμό στους τίτλους στο 2020.

Είναι ο 3ος τίτλος του στο Μεξικό αφού είχε κερδίσει το 2005 και το 2013.

Ο Ράφα Ναδάλ θα μείνει την Δευτέρα στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης παρά τον τίτλο αφού ο Νόβακ Τζόκοβιτς όχι μόνο έφτασε στα ημιτελικά στο Ντουμπάι αλλά πήρε και την 1η θέση.

15 years have passed, but the passion remains the same. @RafaelNadal pic.twitter.com/59cLBZsQUw

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2020