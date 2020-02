H Αρίνα Σαμπαλένκα και η Πέτρα Κβίτοβα θα παλέψουν το Σάββατο (17:00) στη Ντόχα για τον τίτλο στο τουρνουά του Κατάρ.

Η Λευκορωσίδα απέκλεισε με 6-4, 6-3 την Κουζνέτσοβα ενώ η Τσέχα έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 2-6, 6-4 το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Άσλεϊ Μπάρτι.

Οι δυο τους έχουν παίξει 3 φορές με την Σαμπαλένκα να έχει 2 νίκες.

Η Κβίτοβα διεκδικεί τον 28ο τίτλο της και η Σαμπαλένκα τον 6ο. Η Σαμπαλένκα για να φτάσει στον τελικό θυμίζουμε ότι απέκλεισε στον 3ο γύρο τη Μαρία Σάκκαρη.

Εάν η Τσέχα κερδίσει τον τίτλο επιστρέφει στο top-10 και μένει εκτός top-10 η Ναόμι Οσάκα. Σε περίπτωση που κερδίσει η Σαμπαλένκα θ' ανέβει στο Νο11.

