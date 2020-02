Mexican Open: Για τον 85ο τίτλο ο Ναδάλ στο Ακαπούλκο! (vids)

Τον 85ο τίτλο καριέρας θα διεκδικήσει την Κυριακή (05:00, Cosmote Sport) στο Μεξικό ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-2 του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον ημιτελικό του Mexican Open και προκρίθηκε στον 122ο τελικό στην καριέρα του.

Απέναντι του θα βρει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ που κέρδισε με 2-6, 7-5, 6-3 του συμπατριώτη του Τζον Ίσνερ στον άλλο ημιτελικό.

Οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο tour. Ο Ναδάλ διεκδικεί τον 3ο τίτλο του στο Ακαπούλκο μετά από εκείνους του 2005 και του 2013 ενώ έπαιξε και ηττήθηκε από τον Αμερικανό Σαμ Κουέρι στον τελικό του 2017!

Αυτός θα είναι και ο πρώτος τελικός στο 2020 για τον Ράφα.

