Dubai Championships: Με Τζόκοβιτς στον τελικό ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Σαββάτου (17:00, Cosmote Sport 6)στο τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο Σέρβος επικράτησε με 2-6, 7-6 (8),6-1 του Γκαέλ Μονφίς στον ημιτελικό με μοναδικό τρόπο!

Ο Γάλλος ξεκίνησε ιδανικά στο 1ο και έφτασε σε 3 ματς πόιντ στο τάι μπρέικ του 2ου σετ!

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έσβησε και τα 3 ματς πόιντ, ισοφάρισε σε 1-1 και έκανε... περίπατο στο 3ο σετ.

Ο Τζόκοβιτς θα διεκδικήσει τον 5ο τίτλο του στο Ντουμπάι και τον πρώτο μετά από το 2013 ενώ ο Τσιτσιπάς τον "παρθενικό" του στον 2ο τελικό.

Οι δυο τους έχουν παίξει 4 φορές και μετρούν από 2 νίκες. Σε τελικό έχουν κοντραριστεί το 2019 στα χωμάτινα της Μαδρίτης με τον "Νόλε" να κερδίζει με 2-0 σετ.

Το τελευταίο τους παιχνίδι ήταν στο Masters στο Παρίσι με τον Σέρβο να νικάει με 2-0 σετ στον προημιτελικό.

Ο Έλληνας κέρδισε με 2-1 τον Σέρβο στον ημιτελικό της Σανγκάης το 2019 και ήταν η πρώτη νίκη του κόντρα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πρώτη τους συνάντηση ήταν τον Αύγουστο του 2018 στο Rogers Cup με τον Στέφανο να κερδίζει με 6-3, 6-7 (5), 6-3 το Νο10 της κατάταξης εκείνη την εποχή Νόβακ Τζόκοβιτς.

Θα είναι το πρώτο τους παιχνίδι σε τουρνουά ATP 500. Σε σκληρή επιφάνεια το σκορ τους είναι 2-1 για τον Τσιτσιπά.Ο Τζόκοβιτς θα παλέψει για τον 79ο τίτλο καριέρας και ο Τσιτσιπάς για τον 6ο.

The match that keeps on giving...@DjokerNole saves 3 Match Points in the tiebreak & we're going to a third set in Dubai! pic.twitter.com/2rvln9R0ao

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020