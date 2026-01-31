Χιμένεθ: «Πρέπει να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες μας»

Ο Μανόλο Χιμένεθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και νίκη του Άρη, στάθηκε όμως και στις χαμένες ευκαιρίες.

Ο Άρης έκανε 22 τελικές προσπάθειες στο Αγρίνιο, χρειάστηκε όμως μια κεφαλιά του Φαμπιάνο για να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα στη νίκη επί του Παναιτωλικού. «Είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παικτών. Κάναμε καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές και πήραμε μια νίκη η οποία θα μας βοηθήσει σε ψυχολογικό επίπεδο. Είναι πολλά τα παιχνίδια στα οποία έχουμε ευκαιρίες και δεν τις αξιοποιούμε», είπε επί τούτου ο Μανόλο Χιμένεθ στα κανάλια COSMOTE και ρωτήθηκε επιμέρους για τις ευκαιρίες.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαμε ξανά τις ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ και θα έπρεπε να το είχαμε πετύχει για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς ένα ισόπαλο αποτέλεσμα όταν κάνεις ευκαιρίες και δεν τις μετατρέπεις σε γκολ. Μπορεί να κάνεις ένας λάθος και να σου κοστίσει. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε», απάντησε.