Ο Τσιτσιπάς «βάπτισε» τους φαν του «Tsitsiarmy» (vid)

Ο προημιτελικός στο Ντουμπάι είναι στο τελευταίο γκέιμ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τριπλό ματς πόιντ απέναντι στον Στρουφ.

Οι θεατές όρθιοι χειροκροτούν και όλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Έλληνα τενίστα.

Ο Στέφανος κερδίζει και χειροκροτεί τον κόσμο, πετώντας και ένα μπαλάκι προς την εξέδρα.

Αμέσως μετά στην συνέντευξη ρωτήθηκε για τους φαν του και το όνομα που θα τους έδινε... Εκείνος το σκέφτηκε και απάντησε ...Tsitsiarmy.

Όσο για το παιχνίδι είπε ότι ήταν δύσκολο και θέλει ξεκούραση για να παίξει πρώτη φορά με τον Έβανς την Παρασκευή.

WANTED: A name for @StefTsitsipas' fanbase...

Apply within, all suggestions welcome! pic.twitter.com/82aDRT0Ow1

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020