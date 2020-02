Μπούμπλικ - Τσιτσιπάς 0-2: Ασταμάτητος και στους «8» στο Ντουμπάι (vids)

Για 2η συνεχή χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά στο τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο Έλληνας τενίστας επκράτησε με 7-6 (1), 6-4 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και θα παίξει στον προημιτελικό της Πέμπτης με τον νικητή του αγώνα του Στρουφ με τον Μπασιλασβίλι.

Στα ημιτελικά (Παρασκευή) θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Ρούμπλεφ με τον Έβανς.

Στο νήμα...

O Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και 3-2. O Μπούμπλικ θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ και θα ιοσφαρίσει σε 3-3.

Με την σειρά του ο Έλληνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί εκ νέου (4-3).

Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει πάλι μπρέικ ποιντ για το 5-4 και 6-5. Ο Καζάκος θα σβήσει διπλό σετ πόιντ του Έλληνα και θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Με μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 ο Τσιτσιπάς και με 2ο μίνι μπρέικ θα κάνει το 5-1 και θα τελειώσει με 7-6 (1) το σετ.

Πήρε φόρα...

Στο 2ο σετ ο Καζάκος θα προηγηθεί με 3-2. Στο 8ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4 και θα επικρατήσει με 6-4.

Different day, same result For the second time in four days, @StefTsitsipas beats Bublik, advancing to the #DDFTennis QFs with a 7-6 6-4 win pic.twitter.com/cNAJZbhAUS — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2020