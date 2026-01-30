Το κορυφαίο ισπανικό μέσο αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναφέροντας πως είναι «Θεός» στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός περιμένει σήμερα (30/1, 13:00) να μάθει τον αντίπαλό του στη φάση των Playoffs του Champions League, μετά από μια τεράστια πρόκριση που πήρε μέσα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», με το 1-2 επί του Άγιαξ, στο φινάλε της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν έτσι τους 11 βαθμούς και τερμάτισαν στην 18η θέση, γνωρίζοντας πως θα κληθούν στον επόμενο γύρο να τεστάρουν τις δυνάμεις τους είτε με την Αταλάντα, είτε με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μάλιστα, αυτή η πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση, ήταν η πρώτη μετά τη σεζόν 2013-2014, όπου στη συνέχεια με τον Μίτσελ στον πάγκο, αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η δουλειά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρνει μεγάλα αποτελέσματα για τους Πειραιώτες, καθώς μετά την κατάκτηση του Conference League, αλλά και του περσινού νταμπλ και του Σούπερ Καπ, ήρθε και αυτή η τεράστια πρόκριση. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή και τη viral φωτογραφία, όπου ο Βάσκος τεχνικός καθαρίζει με φτυάρι το χιόνι στο Άμστερνταμ, δείχνοντας το παράδειγμα, η Marca τον αποθέωσε.

Το ισπανικό μέσο ανέφερε σε δημοσίευμά του πως ο «Μέντι» επιβεβαιώνει την... ιδιότητά του ως «Θεός» στον Ολυμπιακό και αποτελεί παράδειγμα για τους ποδοσφαιριστές του.