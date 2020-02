Mexican Open: Επέστρεψε με νίκη ο Ναδάλ (vids)

Με το δεξί ξεκίνησε ο Ράφα Ναδάλ στο Mexican Open.

Ο Ισπανός (Νο2) που έχει κερδίσει 2 φορές το τρόπαιο στο Ακαπούλκο επικράτησε με 6-3, 6-2 του συμπατριώτη του Πάμπλο Αντουχάρ στην πρεμιέρα και στους "16" θα παίξει με τον Σέρβο Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.

Με νίκη ξεκίνησε και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμαμός νίκησε 7-6 (6), 6-1 τον Τζέισον Τζάνγκ και θ' αγωνιστεί στην συνέχεια με τον Αμερικανό Τόμι Πολ.

Την αποθέωση από το κοινό γνώρισε ο Καναδός Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ που απέκλεισε με 6-3, 7-5 (5) τον Αυστραλό Μπολτ ενώ με το δεξί ξεκίνησε και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ που άφησε εκτός συνέχειας τον Ντζουμούρ με 6-3, 6-3.

Signed and sealed Next for Rafa? Miomir Kecmanovic in round two at Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/Rka8Iz01aF — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2020