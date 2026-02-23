Ο Άσπας σκοράρει και πανηγυρίζει με «six-seven»: «Το έκανα για τα παιδιά μου»

Ο Ιάγο Άσπας διανύει φέτος τη δεύτερη νιότη του, κάτι που αποδεικνύεται με αυτά που κάνει τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η Θέλτα, λίγα 24ώρα μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για τον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League, ταξίδεψε χθες (22/02) στις Βαλεριάδες νήσους για να αναναμετρηθεί με τη Μαγιόρκα στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 0-2 χάρη στα δύο τέρματα του αειθάλη Ιάγο Άσπας, ο οποίος μάλιστα είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ των Γαλικιανών στη Τούμπα (1 γκολ και 1 ασιστ).

Ο 38χρόνος επιθετικός, που παρά την ηλικία του διανύει φέτος μία εξαιρετική χρονιά με την Θέλτα, οδηγώντας την σε μία καλή πορεία τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League, θέλοντας να δείξει το πόσο κόντα βρίσκεται με τη νεολαία, αποφάσισε να πανηγυρίσει τη «ντοπίετα» του κάνοντας τη γνωστή κίνηση με τα χέρια του: το «six-seven».

Η κίνηση αυτή, η οποία έγινε viral σε δευτερόλεπτα, παραξένεψε τόσο τους φιλάθλους όσο και τους συμπαίκτες του, με τον ίδιο όμως να εξηγεί αργότερα το γιατί προέβη σε αυτό τον πανηγυρισμό.

«Τα παιδιά μου μού έλεγαν αν σκοράρω να το πανηγυρίσω με το 6-7, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, αλλά όταν πέτυχα το γκολ κοίταξα προς την εξέδρα εκεί που ήταν και τα παιδιά μου και το έκανα», σημείωσε χαρακτηριστικά.