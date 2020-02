Qatar Open: Επέστρεψε με νίκη η Μπάρτι (vids)

Με νίκη επέστρεψε στη δράση η Άσλεϊ Μπάρτι στο πρώτο της τουρνουά μετά από το Australian Open.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον 2ο γύρο του Qatar Open με 6-3, 6-2 της Σιέγκεμουντ (Γερμανία) και προκρίθηκε στους "16" όπου θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Ριμπάκινα με την Βαν Ούιτβανσκ.

H Μπελίντα Μπέντσιτς μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κέρδισε με 6-4, 4-6, 7-6 (4) την Κουντερμέτοβα ενώ η Πέτρα Κβίτοβα απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-0 την Σουάρεζ Ναβάρο. Στους "16" συνεχίζει και η Καρολίνα Πλίσκοβα η οποία επικράτησε με 6-3, 6-0 της Πέρα.

Η Τσέχα θα παίξει στους "16" με την Γιέλενα Οσταπένκο. Αντίθετα στον 2ο γύρο (πρώτος αγώνας) αποκλείστηκε η Σοφία Κένιν.

Η νικήτρια του Australian Open 2020 ηττήθηκε με 6-3, 7-6 (4) από την Γιαστρέμσκα και είπε πρόωρο αντίο στο Ντόχα.

What a battle that was!

In the end, @BelindaBencic beats Kudermetova 6-4, 4-6, 7-6 in nearly 3 hours! #QTO2020 pic.twitter.com/hZFS56ilFK

— WTA (@WTA) February 25, 2020