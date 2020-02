Qatar Open: Στο μουσείο της Ντόχα Σάκκαρη - Κονταβέιτ (pics)

Η Μαρία Σάκκαρη μαζί με την Ανέτ Κονταβέιτ επισκέφτηκαν το εθνικό μουσείο του Κατάρ στη Ντόχα.

Οι δυο τενίστριες που είναι καλές φίλες ήρθαν σ' επαφή με την... κουλτούρα στο Κατάρ και έβγαλαν πολλές φωτογραφίες από με εκθέματα που τους έκαναν εντύπωση.

Η Ανέτ με την Μαρία θα έπαιζαν στον 3ο γύρο του Qatar Open αλλά η πρώτη ηττήθηκε με 7-5, 2-6, 7-5 από την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Έτσι η νικήτρια του αγώνα της Σάκκαρη με την Μαρτίντσοβα θα παίξει με την Σαμπαλένκα την Τετάρτη για μια θέση στους "8".

WTA players Maria Sakkari and Anett Kontaveit had a chance to experience one of the many Qatar’s treasures - Qatar National Museum @NMOQatar @wta #wta #qatartennis #qto2020 pic.twitter.com/Shkj5BdcYW

— Qatar Tennis Federation (@QatarTennis) February 25, 2020