Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Ντουμπάι (pic)

Τον Ισπανό Καρένο Μπούστα θ' αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο τουρνουά (ATP 500) του Ντουμπάι.

Ο Στέφανος είναι στο Νο2 του ταμπλό και στο Νο1 είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Έλληνας τενίστας που πέρσι είχε παίξει στον τελικό και είχε ηττηθεί από τον Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει στον 2ο γύρο με τον νικητή του αγώνα του Χουρκάτς με τον Μπούμπλικ ενώ στον προημιτελικό θα συναντήσει τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό του Έλληνα ξεχωρίζουν οι Ρούμπλεφ, Φονίνι και Κραϊνοβιτς. Στην πλευρά του Τζόκοβιτς έχουμε τους Μονφίς, Τσίλιτς, Κατσάνοφ.

Με τον Τζόκοβιτς μπορεί να παίξει μόνο στον τελικό του Σαββάτου (29/2). Το τουρνουά αρχίζει την Δευτέρα 24/2.

