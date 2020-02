Μπούμπλικ - Τσιτσιπάς 0-2: Έτοιμος για τον back to back τίτλο στη Μασσαλία (vids)

Με την 110η νίκη καριέρας του ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για 2η σερί χρονιά στον τελικό του Open 13 της Μασσαλίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 7-5, 6-3 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον ημιτελικό του τουρνουά (ATP 250) και θα παίξει την Κυριακή (15:00, Cosmote Sport 9) με τον νικητή του αγώνα του Αλιασίμ με τον Σιμόν για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Αυτή ήταν η 7η σερί νίκη του Έλληνα στο τουρνουά και αξίζει να σημειώσουμε πως δεν έχει χάσει ούτε σετ έως σήμερα το 2019 και το 2020.

Δέκατος τελικός...

Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο 10ος για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Tour.

Το 2018 και το 2019 έπαιξε σε 9 τελικούς και κέρδισε στους 4. Έφυγε νικητής από τη Στοκχόλμη (2018), από την Μασσαλία, το Εστορίλ και το Λονδίνο (ATP Finals).

Αυτός είναι ο πρώτος τελικός του στο 2020 και για πρώτη φορά θα παίξει τελικό στο ίδιο τουρνουά για 2η φορά.

Ο Στέφανος έχει φύγει ηττημένος από τους τελικούς των Masters της Μαδρίτης και του Καναδά (2018) και από τα τουρνουά της Βαρκελώνης (2018), του Ντουμπάι και του Πεκίνου.

Δυο μπρέικ...

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προγηγηθεί με 2-1 και 3-2 με το σερβίς του.

Με μπρέικ θα σπάσει το αντίπαλος σερβίς για το 4-2 και εν συνεχεία ο Μπούμπλικ θα μειώσει σε 5-3. Στο 9ο γκέιμ ο Καζάκος θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και ο Έλληνας θα το σβήσει.

Ο Αλεξάντερ θα έχει και 3 μπρέικ πόιντ και με winner θα κάνει μπρέικ για να μειώσει σε 5-4 και εν συνεχεία να ισφαρίσει σε 5-5.

Ο Τσιτσιπάς με μπρέικ στο 12ο θα επικρατήσει με 7-5 σε 40'.

Ανυπόμονος..

Το 2ο αρχίζει με love σέρβις γκέιμ για τον Έλληνα (1-0) και με τον ίδιο τρόπο θα προγηθεί με 2-1. Με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-1 και ο αντίπαλος του θα μειώσει σε 4-2.

Θα φτάσει στο 5-2 και στο 8ο θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ. Ο Μπούμπλικ όμως θα σβήσει και τα 3 ματς πόιντ και θα μειώσει σε 5-3. Με το σερβίς του θα φτάσει στο 6-3 και θα προκριθεί στον τελικό μετά από 1.04'!

