Μπανκέρο: «Μ@λ@κίες να λέτε ότι παίζουμε καλύτερα δίχως τον Βάγκνερ»

Ο Πάολο Μπανκέρο στάθηκε στον Φραντζ Βάγκνερ και στο πόσο σημαντικός είναι για τους Μάτζικ.

O Φραντζ Bάγκνερ είναι εκτός λόγω τραυματισμού και ο Πάολο Μπανκέρο ύψωσε ασπίδα προστασίας στον συμπαίκτη του, απαντώντας σε εκείνους που υποστηρίζουν πως η ομάδα παίζει καλύτερα χωρίς τον Γερμανό στο παρκέ.

Λείπει από τις 7 Δεκέμβρη ο Βάγκνερ λόγω τραυματισμού και αυτή τη στιγμή το Ορλάντο είναι στην 6η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 17 νίκες και 13 ήττες.

«Νομίζω ότι αυτά είναι ανοησίες. Δεν πρόκειται να πω ψέματα. Οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θέλουν για μένα, για τον Φραντζ, και για όποιον θέλουν. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο όταν είμαστε και οι δύο στο γήπεδο. Οι άνθρωποι λένε ότι η μπάλα κινείται περισσότερο (όταν είμαστε μόνο ένας από εμάς οι δύο). Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια.

Νομίζω ότι μερικές φορές κερδίζεις ομάδες ή παίζεις κάποια παιχνίδια και αυτό μπορεί να δώσει αυτή την εντύπωση. Αλλά αν κοιτάξεις πραγματικά και αναλύσεις, παίζουμε με τον ίδιο τρόπο σε κάθε παιχνίδι. Τίποτα δεν αλλάζει όταν λείπει κάποιος. Παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, ειδικά στην επίθεση. Τίποτα δεν αλλάζει πραγματικά. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτήν την αντίληψη, αλλά είναι απογοητευτικό να βλέπεις και να ακούς αυτά γιατί, όπως είπα, είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο όταν είμαστε και οι δύο στο γήπεδο», ανέφερε στο Athletic.