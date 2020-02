Open: Έσβησε 3 mp και είναι στους "8" ο Αλιασίμ (vids)

Σ' ένα απίθανο παιχνίδι ο Φέλιξ Αλιασίμ έσβησε 3 ματς πόιντ στο τάι μπρέικ του 3ου σετ και προκρίθηκε στους "8" στο Open 13.

Ο Καναδός απέκλεισε με 6-0, 6-7 (6), 7-6 (9) τον Γάλλο Πιερ Χέρμπερτ και θα παίξει στα προημιτελικά με τον νικητή του αγώνα του Γερασίμοφ με τον Γκοφέν.

Ο νεαρός Καναδός πήρε εύκολα το 1ο σετ, έχασε με δυσκολία το 2ο και στο 3ο βρέθηκε στο τάι μπρέικ πίσω με 6-5. Έσβησε το 1ο ματς πόιντ (6-6), έσβησε και 2ο (7-7), ο Γάλλος έφτασε στο 8-7 για να σβήσει και το 3ο και να ισοφαρίσει σε 8-8.

Ήταν η ώρα του Πιέρ να σβήσει και εκείνος ματς πόιντ αλλά στο φινάλε ο Καναδός εκμεταλλεύτηκε τη νέα ευκαιρία και συνεχίζει στη Μασσαλία.\

O αγώνας είχε διάρκεια 2.40'. Ο Αλιασίμ είχε 16-3 άσους, ενώ ο Χέρμπερτ δεν έφτασε σε μπρέικ πόιντ (3/7 ο Καναδός).

No Quit @felixtennis saves match points to survive an Herbert scare 6-0 6-7(6) 7-6(9) in an epic. #O13Provence pic.twitter.com/KotO7dFaDp

Anyone have any nails left? Things are getting WILD in Marseille...#O13Provence pic.twitter.com/zVAReZzEi3

— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2020