Μεντβέντεφ - Σίνερ 2-1: Το όνειρο κράτησε ένα σετ! (vids)

Μόνο ένα σετ άντεξε το... θαύμα στον αγώνα της φάσης των "16" του Open 13 ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Ντανίλ Μεντβεντεφ.

Ο 18χρόνος Ιταλός με το λαμπρό μέλλον προηγήθηκε με 6-1 του Ρώσου που που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά εν συνεχεία έχασε με 6-1, 6-2 και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά.

Ο Μεντβέντεφ συνεχίζει στη Μασσαλία και την Παρασκευή θα παίξει με τον Σιμόν για μια θέση στους "4".

Στο 1ο σετ ο Σίνερ έφτασε με μπρέικ στο 0-2 και με νέο μπρέικ στο 1-5 για να το κερδίσει με 1-6.

Ο Μεντβέντεφ όμως επέστρεψε. Με μπρέικ στο 3-1 και στο 5-1 "καθάρισε" το σετ (6-1) και στο 3ο με μπρέικ (1-0, 3-0) έφτασε στην επικράτηση.

Slow start, strong finish.@DaniilMedwed comes back to beat Sinner 1-6 6-1 6-2 in Marseille pic.twitter.com/ArYrlfD2nu

— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2020