Open 13: O Σαποβάλοφ απέκλεισε τον Τσίλιτς (vid)

Στα προημιτελικά του Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Ντενίς Σαποβάλοφ.

Ο 20χρόνος Καναδός επικράτησε με 6-4, 4-6, 6-2 του Μάριν Τσίλιτς (πρώην Νο3) και συνεχίζει στο τουρνουά για να συναντήσει την Παρασκευή τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

O Σαποβάλοφ είναι στο Νο15 της κατάταξης και εάν κερδίσει το τουρνουά θ' ανέβει στο Νο13.

O νικητής θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον νικητή του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Πόσπισιλ.

Shapo QFs@denis_shapo will face Bublik in the Marseille last eight, after beating Cilic 6-4 4-6 6-2 pic.twitter.com/U7YyvhDyGZ

— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2020