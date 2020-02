Ίμερ - Τσιτσιπάς 0-2: Πρώτο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου! (vids)

Στα προημιτελικά του Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-1, 6-3 του Μίκαελ Ίμερ στον αγώνα του 2ου γύρου και την Παρασκευή θα παίξει με τον Βάσεκ Πόσπισιλ για μια θέση στους "4".

Ο Τσιτσιπάς ήταν ο νικητής του 2019 στη Μασσαλία και θέλει άλλες 2 νίκες για να παίξει στον τελικό της Κυριακής και να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Άνεμος...

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 με διπλό λάθος του Ίμερ και εν συνεχεία στο 3-0.

Ο Τσιτσιπάς θα κάνει και 2ο μπρέικ για το 5-1 και θα το κλείσει στο 6-1 σε 32'.

Το καθήκον του...

Ο Σουηδός θα σβήσει δυο μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά για να προηγηθεί με 1-0 και θα φτάσει στο 2-1 στο 2ο σετ.

Με μπρέικ ο Στέφανος θα "γυρίσει" για το 3-2 και θα φτάσει στο 4-2. Ο Ίμερ μειώνει σε 4-3 αλλά ο Τσιτσιπάς κερδίζει τα δυο επόμενα γκέιμ και μαζί και τον αγώνα!

QFs coming

Tsitsipas books a date in the final with Vasek Pospisil at #O13Provence. pic.twitter.com/ucRWz2jhzF

— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2020