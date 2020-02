Κέρδισε μετά από 16 μήνες και ξέσπασε σε κλάματα ο Σοκ (vids)

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 ο Τζακ Σοκ έφτασε στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Αμερικανός, που γεννήθηκε στη Νεμπράσκα, είχε όλο το μέλλον μπροστά του αλλά η χαρά του δεν κράτησε για πολύ.

Προβλήματα τραυματισμών στο ισχίο και στον αντίχειρα τον οδήγησαν σε "αποχή" από το αγαπημένο του άθλημα. Σκέφτηκε να σταματήσει το τένις αλλά είναι εδώ!

Στα 27 του χρόνια βλέπει μια νέα αρχή στην καριέρα του και το πρώτο βήμα έγινε στη Φλόριντα.

Στον 1ο γύρο του Delray Beach Open κερδίζει με 3-6, 6-3, 7-6 (2) τον Άλμποτ αφού του σβήσει και ματς πόιντ!

Είναι η πρώτη του νίκη στο Tour μετά από το 2018 και το Masters στο Παρίσι. Πέρασαν 16 μήνες για να κερδίσει αλλά ο Αμερικανός συνεχίζει: « Ήμουν κοντά στο να σταματήσω να παίζω τένις, οπότε αυτή η νίκη σημαίνει πολλά. Χωρίς τους ανθρώπους που έχω κοντά μου, πιθανότατα δε θα βρισκόμουν εδώ».

Επόμενος αντίπαλος του ο συμπατριώτης του Στιβ Τζόνσον.

Jack is BACK @JackSock saves match point and battles to a first tour win, outside Laver Cup, since Paris 2018. He dethrones defending champion Albot 3-6 6-3 7-6(2)#DBOpen pic.twitter.com/bJfndlS6hC

— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2020