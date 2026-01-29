Οπαδός της Μαρσέιγ έσπασε από τα νεύρα του την τηλεόραση μετά το γκολ του Τρούμπιν και τον αποκλεισμό της γαλλικής ομάδας από το Champions League.

Ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα, Τρούμπιν, έφερε τα πάνω κάτω στο «Ντα Λουζ», καθώς με γκολ στις καθυστερήσεις έστειλε τους Αετούς στην 24άδα και τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός οκτάδας.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε και την Μαρσέιγ, η οποία έμεινε για μόνο θέση εκτός συνέχειας. Ο Γαλλοαλγερινός Youtuber, Μοχάμεντ Χενί δεν συγκράτησε τα νεύρα μετά το τελικό αποτέλεσμα και ξέσπασε...στην τηλεόρασή του. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα socila media, ο γνωστός Youtuber φαίνεται φανερά απογοητευμένος και νευριασμένος με τον αποκλεισμό της γαλλικής ομάδας χωρίς να μπορεί να κοντρολάρει τα νεύρα του.

O γκολκίπερ των αετών μπορεί να έγραψε ιστορία για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά ο Χενί ήταν απαρηγόρητος. Αν και γνωστός για τις υπερβολικές του αντιδράσεις σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια, σίγουρα αυτή τη φορά ξεπέρασε τα όρια. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες views και σχόλια.