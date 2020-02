Rio Open: Πρώτη νίκη καριέρας για τον 16χρόνο Αλκαράζ (vid)

Μετά από 3.36' ο Κάρλος Αλκαράζ επικράτησε με 7-6 (2), 4-6, 7-6 (2) του Ράμος Βίνολας και έγραψε ιστορία στο Ρίο.

Ο 16χρόνος (γεν. 2003) Ισπανός που στην πατρίδα του γράφουν πως ακολουθεί τα βήματα του Ράφα Ναδάλ πέτυχε την πρώτη του νίκη στο tour και μάλιστα σε τουρνουά ATP 500.

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνα του στο tour και ήδη έχει προκαλέσει θαυμασμό με τα κατορθώματα του.

Introducing Carlos Alcaraz, coached by former World No. 1 Juan Carlos Ferrero, who last night won his first ever ATP match

The first player born in 2003 to win at tour-level

@TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/D3zCFrZ6Cz

— ATP Tour (@atptour) February 18, 2020