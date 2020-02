Rio Open: Στη Βραζιλία για να ξεπεράσει τον Φέντερερ ο Τιμ (pic)

Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ταξίδεψε ο Ντομινίκ Τιμ για να συμμετάσχει αυτή την εβδομάδα στο τουρνουά ATP 500 της πόλης της Βραζιλίας.

Ο Αυστριακός που έφτασε έως τον τελικό του Australian Open επιστρέφει στη δράση στη Νότια Αμερική μ' ένα στόχο.

Να καλύψει την διαφορά (85β) που τον χωρίζει από το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ρότζερ Φέντερερ, και την επόμενη Δευτέρα να είναι εκείνος στο Νο3 και ο Ελβετός που δεν συμμετέχει σε κάποιο τουρνουά στο No4.

Βέβαια όπως δήλωσε στόχος του δεν είναι μόνο να "εμφανιστεί" για μια εβδομάδα στο Νο3 αλλά να παραμείνει εκεί.

"Θέλω να ανεβώ στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης και ξέρω πως αν κατακτήσω τον τίτλο εδώ θα βρεθώ πολύ κοντά. Η 3η θέση είναι ο στόχος μου για τις επόμενες εβδομάδες", είπε ο Αυστριακός.

Είναι φυσικά στο Νο1 του ταμπλό ενώ στο Νο2 είναι ο Λάγιοβιτς και στο Νο3 ο Γκάριν. Πρώτος αντίπαλος του Τιμ θα είναι ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκεζ Άλβες.

The top seed has arrived at the @RioOpenOficial! pic.twitter.com/it8q4QkUGg

— ATP Tour (@atptour) February 15, 2020