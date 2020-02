Rotterdam Open: Στον τελικό ο Αλιασίμ (vids)

Ο Φέλιξ Αλιασίμ είναι ο πρώτος τενίστας που προκρίθηκε στον τελικό του Rotterdam Open ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (16:30, Cosmote Sport 6).

Ο 19χρόνος Καναδός επικράτησε με 7-6 (2), 6-4 του Ισπανού Καρένο Μπούστα στον ημιτελικό και θα παίξει στον τελικό με τον νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στον Μονφίς και τον Κραϊνοβιτς.

Για την ιστορία αυτός είναι ο 4ος τελικός του Καναδού ο οποίος έχει έως σήμερα 0/3 προσπάθειες!

One win away from his first #ATPTour title! @felixtennis has reached his first hard court final, defeating Carreno Busta 7-6 6-4 at the @abnamrowtt.

