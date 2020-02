Φέντερερ - Ναδάλ 2-1: Παγκόσμιο ρεκόρ με 51.954 στο Κέιπ Τάουν (vids)

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης θεατών σ' αγώνα τένις σημειώθηκε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στο Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής.

Στο στάδιο της πόλης συγκεντρώθηκαν 51.954 θεατές για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ρότζερ Φέντερερ με τον Ράφα Ναδάλ για την Αφρική και όλοι μαζί πέτυχαν το ακατόρθωτο...

Ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 42.517 από την Πόλη του Μέξικο και είχε σημειωθεί στο φινάλε του 2019 σ' αγώνα του Φέντερερ με τον Ζβέρεφ.

Ο Ελβετός κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 50.000 θεατές για να τον δουν απέναντι στον Ισπανό ο οποίος θυμήθηκε ότι είχε παίξει ξανά ως παιδί στη Νότια Αφρική ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα της χώρας του το 2010 στη Νότια Αφρική!

Ο Φέντερερ που η καταγωγή της μητέρας του Λινέτ είναι από τη Νότια Αφρική έκανε το θαύμα και συγκέντρωσε περισσότερα από 4 εκ. δολάρια για τα παιδιά της Αφρικής.

Για την ιστορία στον αγώνα ανάμεσα στον Ράφα και τον Ρότζερ νικητής ήταν ο Ελβετός με 6-4, 3-6, 6-3.

Είχε προηγηθεί το διπλό με τους Φέντερερ-Γκέιτς να κερδίζουν τους Ναδάλ-Νοά!

Record-breaking! An incredible 51,954 people were in attendance for #MatchInAfrica! pic.twitter.com/NfZTI9nBxk — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

Victory for @rogerfederer in Cape Town! He defeats Nadal 6-4 3-6 6-3 to win the #MatchInAfrica pic.twitter.com/DOJdttv1wv — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020