Δεν έχασε ευκαιρία ο Νικ Κύργιος μετά από την αποβολή του Νόβακ Τζόκοβιτς από το US Open και ... χτύπησε αμέσως με tweet!

O Αυστραλός τενίστας που είναι αλήθεια πως δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τον Σέρβο "ανέβασε" poll στο twitter με το οποίο ρωτάει:

«Βάλτε με στη θέση του Τζόκοβιτς. "Κατά λάθος χτύπημα της μπάλας στο λαιμό ball kid". Για πόσα χρόνια θα είχα τιμωρηθεί;».

Ο Νικ Κύργιος δίνει 3 επιλογές (5 ή 10 ή 20 χρόνια) και καλεί τον κόσμο να ψηφίσει!

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020