Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε το βραβείο «Breakthrough player of the month» της WTA για το μήνα Αύγουστο!

Η Ελληνίδα τενίστρια που ήταν μια από τις τρεις υποψήφιες χάρις στη νίκη της επί της Σερένα Ουίλιαμς στο Western and Southern Open συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από την Μπράντι και την Τάιχμαν και πήρε το βραβείο!

Κορυφαία τενίστρια του μήνα ψηφίστηκε η Σιμόνα Χάλεπ που κατέκτησε το Prague Open.

World No.22 @mariasakkari had an August to remember, garnering your votes for Breakthrough of the Month --> https://t.co/3Xbwl9VO3y pic.twitter.com/ieDDbCwQCF

— wta (@WTA) September 5, 2020