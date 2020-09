Η Σερένα Ουίλιαμς θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον 4ο γύρο του US Open.

Η Αμερικανίδα που έχει 6 τίτλους στη Νέα Υόρκη απέκλεισε με ανατροπή με 2-6, 6-2, 6-2 την νικήτρια του 2017 Σλόαν Στίβενς και προκρίθηκε για 19η φορά στους "16" του US Open.

Εκεί θα συναντήσει την Δευτέρα (7/9) την Μαρία Σάκκαρη, η οποία την είχε κερδίσει πριν από λίγες ημέρες στο Cincinnati Masters.

Νίκη Νο104 για την Σερένα

Αυτή η νίκη είναι η 104η της Σερένα Ουίλιαμς στο US Open όπου έχει ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του μετά από 2 αποτυχημένους τελικούς το 2018 και το 2019.

Ο αγώνας με την Στίβενς είχε διάρκεια 1.43' και μετά από το 1ο σετ η απόδοση της Σερένα ήταν σπουδαία.

Στο 1ο σετ η Στίβενς με μπρέικ έφτασε στο 1-2 και στο 2-4 για να επικρατήσει με 6-2. Η Σερένα Ουίλιαμς ανέβασε στροφές στο 2ο σετ και με μπρέικ έκανε το 4-2 και το 6-2 για να ισοφαρίσει.

Στο 3ο το μπρέικ ήρθε στο 4ο (3-1) και στο 6ο (4-2) και η Σερένα σφράγισε μια σπουδαία πρόκριση.

Οι πόντοι ήταν 80-72 για την Σερένα και οι άσοι 12-0! Οι winners 29-15 και τα αβίαστα λάθη 23-18.

