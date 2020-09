Αμάντα Ανισίμοβα: Η Αμερικανίδα με το Ρώσικο dna απειλεί την Σάκκαρη (vid)

Το όνομα της είναι Αμάντα Ανισίμοβα.

Το διαβατήριο γράφει πως είναι Αμερικανίδα εάν δεις την φωτογραφία θα καταλάβεις πως δεν ... είναι. Ας εξηγήσουμε. Η 19χρονη Αμάντα γεννήθηκε το 2001 στο Νιου Τζέρσει των ΗΠΑ, είναι Αμερικανίδα, αλλά οι γονείς της είναι Ρώσοι.

Ο πατέρας της και η μητέρα της εγκατέλειψαν την Μόσχα για μια καλύτερη ζωή στις ΗΠΑ και ο πατέρας της Κονσταντίν Ανισίμοβ δούλεψε σε καλή θέση στο τραπεζικό σύστημα.

Ξαφνικά όμως τον Αύγουστο του 2019 πριν από το US Open έπαθε ανακοπή καρδιάς και "έφυγε" από τη ζωή. Η Αμάντα, που θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, το Σάββατο στον 3ο γύρο του US Open, τον σκέφεται συνέχεια και πάντα παίζει και για εκείνον.

«Τον σκεφτόμουν όλη την ώρα και δεν ήθελα να χάσω χωρίς να δώσω μάχη», είπε μετά από το τέλος του αγώνα της με την Σκοτ που της έδωσε μια θέση τους "32".

Η Αμάντα Ανισίμοβα ξεκίνησε να παίζει τένις στα 5 και έφτασε έως το Νο21 της παγκόσμιας κατάταξης τον Οκτώβριο του 2019. Με την Ελληνίδα τενίστρια δεν έχει παίξει ξανά αλλά είναι μεγάλη "απειλή" για εκείνη.

Doing it for dad

One year following a #USOpen withdrawal due to her father's passing, Amanda Anisimova keeps his memory with her on court.@AnisimovaAmanda pic.twitter.com/UUvGKpSErM

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020